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Глава «Зенита» Медведев прокомментировал досрочное возвращение Дркушича из аренды

Глава «Зенита» Медведев прокомментировал досрочное возвращение Дркушича из аренды
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возвращение словенского защитника Ваньи Дркушича из аренды в сербской «Црвене Звезде».

— Ванья Дркушич вернулся в «Зенит» из аренды в «Црвене Звезде», становится полноценным игроком команды и будет готовиться на сборах ко второй части сезона.

— Так было запланировано изначально, когда «Зенит» отдавал Дркушича в аренду?
— «Црвена Звезда» рассчитывала оставить игрока у себя, но у нас было право вернуть Дркушича в зимнее трансферное окно. В итоге мы этим правом воспользовались, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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