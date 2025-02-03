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Тренер Захаряна в молодёжке «Динамо»: давно ждал возвращения, в Испании верят в Арсена

Тренер Захаряна в молодёжке «Динамо»: давно ждал возвращения, в Испании верят в Арсена
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Тренер полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в молодёжке «Динамо» Александр Кульчий рассказал, что давно ждал возвращения хавбека на поле. Напомним, Захарян принял участие в матче 22-го тура Примеры с «Осасуной».

«Давно ждал возвращения Арсена. Очень рад за него! У меня есть друзья из Испании. Спрашиваю их часто, что там говорят про Арсена. В него очень верят, у него долгосрочный контракт. Самое главное, чтобы не выпадал на такой долгий срок. Уверен, всё будет у него хорошо.

В «Реале Сосьедад» топовые игроки, но Арсен всё равно выходил до травмы, получал время. Успел принести пользу. Парень молодой, нужно время выучить язык и адаптироваться к новой стране», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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