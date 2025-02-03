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Митрофанов — о невозвращении легионеров в клубы РПЛ: пожёстче, построже, и все приезжают

Митрофанов — о невозвращении легионеров в клубы РПЛ: пожёстче, построже, и все приезжают
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о невозвращении некоторых легионеров в клубы Российской Премьер-Лиги.

«Вопрос о массовом невозвращении легионеров на сборы — это прежде всего операционная работа клубов. Они с этим успешно справляются. Смею вас разочаровать, но такие ситуации происходят каждый год. Как только какой-нибудь бразилец или аргентинец в летний период у себя дома желает продлить свой отпуск, под разными предлогами находит причины. На своём опыте столько примеров — каждый год. Это обычная ситуация. Пожёстче, построже, понастойчивее — и все приезжают», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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