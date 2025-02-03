«Получилось весело». Антон Шунин — о голе Лещука в ворота «Ахмата»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о голе своего экс-коллеги, голкипера бело-голубых Игоря Лещука в матче РПЛ с «Ахматом». Лещук отметился забитым мячом, замкнув подачу с углового.

— Одним из хайлайтов концовки прошлого года стал гол Лещука в ворота «Ахмата». Какая была реакция, когда вы это увидели?

— В том матче «Динамо» проигрывало, и я болел, чтобы наши ребята забили. Как никогда кстати оказался гол Игоря. Он молодец, что пошёл на подачу углового на последних минутах и смог ударить по мячу. Его толкал игрок «Ахмата» – получилось, что удачно. Это курьёзный гол – думаю, никто спорить не будет. Была большая свеча. Но получилось весело – болельщики были рады, а команда ушла от поражения. Думаю, эмоции у Лещука были непередаваемые,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.