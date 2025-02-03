Эрмосо — о поцелуе с Рубиалесом: это испортило один из самых счастливых дней в моей жизни

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время судебного заседания высказалась о поцелуе с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Слушания по делу проходят в данный момент в Испании. Оба участника ситуации присутствуют в зале суда.

— Что произошло, когда вы поднялись на подиум, чтобы получить медаль, когда к вам подошёл президент?

— Я была на пьедестале для приветствия властей. Я поприветствовала королеву, её дочь и в следующий момент встретила Рубиалеса. Мы обнялись. Я сказала ему: «Какой беспорядок мы устроили». Тогда он подскочил и сказал: «Мы победили благодаря тебе». Дальше были руки на моих ушах и поцелуй.

— Вы успели отреагировать на поцелуй Рубиалеса?

— Нет. Он с силой схватил меня за голову. Я не успела среагировать. Это были миллисекунды. Я чувствовала, что меня совершенно вырвали из контекста. Я знала, что меня целует мой босс. Такого не должно быть. Я чувствовала себя так, словно меня не уважают. Это испортило один из самых счастливых дней в моей жизни, я не стремилась к такому поступку и не ожидала его, — приводит слова Эрмосо AS.