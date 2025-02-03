Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался по итогам стартового матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром». По мнению российского специалиста, красно-белые сейчас выглядят более подготовленными к возобновлению сезона.

«У «Спартака» состав был тот же, что завершал осеннюю часть чемпионата, за исключением Бабича, которого пока берегут. У «быков» основа была боевая. В первые 30 минут красно-белые больше владели мячом — по-моему, они пока и лучше готовы. Гол Бонгонды — украшение за счёт передачи Маркиньоса, который нарезал прямо в голову. И тут надо отметить именно пас бразильца. По второму и третьему голу «Спартака» надо говорить о том, что недобежали за своими игроками краснодарцы. Но идёт подготовка, сборы, и все только набирают форму. Главная задача — без травм», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч «Спартак» — «Краснодар» состоялся 30 января. Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых. В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.