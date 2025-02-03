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Женская сборная России сыграет с Таиландом, Индией и Иорданией

Женская сборная России сыграет с Таиландом, Индией и Иорданией
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Женская сборная России с 17 по 26 февраля проведёт учебно-тренировочный сбор в городе Аджман в ОАЭ и примет участие в трёх товарищеских матчах — с Таиландом, Индией и Иорданией. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на своём сайте.

«20 февраля российская команда сыграет с Таиландом, 23 февраля – с Индией, а 26 февраля – с Иорданией. Все матчи пройдут на стадионе Hamriyah CSC (Sharjah, UAE) и начнутся в 19:00 по местному времени (18:00 мск)», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В начале декабря женская сборная России обыграла Азербайджан со счётом 1:0. Товарищеская встреча прошла на тренировочной базе ФК «Сочи» в закрытом режиме.

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