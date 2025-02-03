Валерий Газзаев: никто не умаляет достоинств Гвардиолы, но «Сити» надо совершить чистку

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о кризисе «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. Накануне «горожане» разгромно проиграли «Арсеналу» (1:5). Команда располагается на четвёртом месте в таблице АПЛ, набрав 41 очко.

«За результат всегда и во все времена отвечал тренер. Если нет результата, это плохая работа тренера. Хотя мы прекрасно знаем, в каких клубах работал Гвардиола. Он добивался выдающихся достижений с командами. Есть сейчас какое-то недопонимание внутри коллектива «Сити». Руководители продлили контракт с Гвардиолой — это правильно! Но игрокам, которые принесли уже пользу, на мой взгляд, не хватает мотивации. Или тренер не может мотивировать футболистов, которые на протяжении многих лет были на вершине мирового футбола.

Почему «Реал Мадрид» не опускается ниже второго места? Клуб постоянно покупает одного-двух игроков каждый год, чтобы был высокий уровень конкуренции. Отсюда и результаты. Никого не интересует, кто там играет, главное для «Реала» — быть на первом месте. Это касается всех ведущих клубов. «Сити» попал в ситуацию, из которой сложно выйти. Тренер пытается что-то сделать, но пора набрать новых игроков — голодных до побед и с амбициями. Никто не умаляет достоинств Гвардиолы. Он великий тренер, ему не надо никому ничего доказывать. Но команду встряхнуть надо!

Игроков, которые потеряли мотивацию, надо заменить. Тренер никогда не потеряет мотивацию! От него зависит результат. Видимо, наступил момент, когда надо совершить чистку», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.