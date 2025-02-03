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Шунин: согласен с Акинфеевым, бить пенальти — неуважительно по отношению к коллеге

Шунин: согласен с Акинфеевым, бить пенальти — неуважительно по отношению к коллеге
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Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин признался, что у него никогда не было желания бить пенальти. Он поддержал позицию вратаря ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева: давать голкиперу пробивать одиннадцатиметровый при разгромном счёте — это неуважение к сопернику.

«У меня никогда не было желания пробить пенальти. Здесь я согласен с мнением Игоря Акинфеева: всё-таки наше дело – отбивать мячи. Если речь не идёт о послематчевой серии, когда ты вынужден бить, а, например, о товарищеском матче или при разгромном счёте, то, считаю, это выглядит неуважительно по отношению к коллеге»,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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