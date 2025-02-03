Эрмосо рассказала, что за неё написали заявление, чтобы замять скандал с поцелуем

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время судебного заседания рассказала, что ей принесли заявление и просили его прочитать перед прессой, чтобы замять скандал с поцелуем с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Слушания по делу проходят в данный момент в Испании. Оба участника ситуации присутствуют в зале суда.

— Что произошло в автобусе?

— Перед тем как мы добрались до аэропорта, меня позвали срочно выйти из автобуса, буквально побежать. Я не знаю, кто это был. Впереди была делегация, тренеры, физиотерапевты… Сзади были только игроки. Я не знаю, кто меня позвал. Я выбежала из автобуса, не взяв свою сумку. Автобус остановился, я вышла. Только я. Меня ждали Патрисия Перес и Гарсия Куэрво, пресс-секретари. Они показали мне телефон с заявлением. Мне сказали, чтобы я его прочитала. Это было написано для того, чтобы отправить в новости и успокоить волну возмущения. Они хотели, чтобы пламя стихло. Я пробежала взглядом по тексту. Я хотела точно знать, что там написано. Я не писала это заявление.

— Это заявление якобы было от вашего имени?

— Оно было моим, якобы.

— Вам никогда не говорили: «Давайте скажем вот это?»

— Нет. Я спустилась, и всё уже было написано.

— Что вы помните о прочитанном?

— Да. Что между мной и господином Рубиалесом была хорошая дружба, что это было выражение эмоций в тот момент и больше ничего. И на этом всё заканчивалось.

— Вы согласились с этим?

— Нет. Я спустилась, ощущая себя в замешательстве. Я знала, куда спускаюсь. Я не собиралась говорить. Я не хотела ничего больше делать. Устав, я сказала им: «Делайте как хотите». Они заставляли меня чувствовать себя частью того, чего я не сделала. Я не хотела, чтобы это случилось, — приводит слова Эрмосо AS.