Эрмосо: в раздевалке сказала Рубиалесу, что ему аукнется ситуация с поцелуем

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время судебного заседания по ситуации с поцелуем с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом рассказала, что мужчина пытался замять инцидент. Слушания по делу проходят в данный момент в Испании. Оба участника ситуации присутствуют в зале суда.

— Вы рассказали кому-то?

— Я сказала Алексии (Путельяс) и Ирен (Паредес), что меня поцеловал Рубиалес в губы. Алексия сказала мне: «Какой ужас!» Она была растеряна. Я рассказала об этом с удивлением. Мне показалось, что это было ненормально.

— Просили ли вас выйти из раздевалки?

— Меня попросила Ана Альварес, связующее лицо с RFEF. Она сказала, что президент хочет поговорить со мной.

— Что сказал вам экс-президент?

— Он сказал, что всё это разгорается и что мы можем уже остановиться. Я ответила: «Тебе это аукнется, ты знаешь, что это неправильно». Он сказал, что сделал это от радости. Я ответила: «Ты знаешь, что сделал». Не знаю, сколько это длилось, потом он сказал, что ему нужно войти и сообщить что-то команде. Когда меня позвали выйти, я уже не была так осведомлена, — приводит слова Эрмосо AS.