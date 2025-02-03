Газзаев: «Зениту» надо вливать свежую кровь — это должно дать команде результат

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Зениту» стоит усилить состав новыми игроками, дабы бороться за трофеи.

«Последние четыре года была гегемония «Сити». Не бывает ничего вечного. Игроки стали старше, мотивация пропала. То же самое с «Зенитом». Видим, насколько тяжело команде. Надо вливать свежую кровь — клубы такого уровня должны каждый год в каждую линию брать новых высококлассных игроков. Клаудиньо и Вендел потеряли мотивацию. Решение Семака переключиться на новую волну игроков абсолютно правильное! Мне кажется, это должно дать определённый результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.