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Эрмосо объяснила, почему отмечала победу на ЖЧМ, несмотря на скандал с поцелуем

Эрмосо объяснила, почему отмечала победу на ЖЧМ, несмотря на скандал с поцелуем
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Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время судебного заседания объяснила, почему отмечала победу на ЖЧМ, несмотря на скандал с поцелуем с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Слушания по делу проходят в данный момент в Испании. Оба участника ситуации присутствуют в зале суда.

— Когда вы праздновали, вы выпивали, ели и обсуждали произошедшее. Вас осудили за это. Можете ли вы рассказать о своих чувствах?
— В тот момент, когда я праздновала, я была в полном восторге вместе с моими товарищами по команде. Я была счастлива, очень счастлива. Улыбалась. Повторю, это наибольшее достижение в моей карьере. Было важно это отпраздновать. Я не могла представить себе, что буду плакать. Это было бы неуместно.

— Почему?
— Из-за меня и моих товарищей. Они не имели к этому отношения. Мы готовились к этому долго, и праздник должен был длиться несколько дней или хотя бы несколько часов. И это продолжалось. Я хотела, чтобы все могли отпраздновать.

— Испытывали ли вы противоречивые чувства?
— Я оказалась в ситуации, которую не выбрала и не хотела бы выбирать. Я не ожидала и чувствовала: «Почему это должно происходить со мной?» — приводит слова Эрмосо AS.

Напомним, 20 августа 2023 года состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин, в котором встречались сборные Испании и Англии. Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира.

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