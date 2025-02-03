В РФС рассказали, что сборная России может сыграть с Парагваем в этом году

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что перенесённый матч с Парагваем обязательно состоится. Функционер отметил, что игра с парагвайцами может пройти в 2025 году. В марте 2024 года в Москве должна была состояться товарищеская встреча сборных России и Парагвая, но матч не состоялся из‑за теракта в в «Крокус Сити Холле».

— В какой стадии сейчас диалог с федерациями относительно товарищеских матчей?

— Будут результаты, тогда будем говорить. С кем общаюсь конкретно, пока не могу сказать.

— Есть вероятность, что несостоявшийся матч с Парагваем пройдёт в этом году?

— Игра была перенесена по не зависящим от нас причинам. Ничего не говорит о том, что она не состоится. Игра, безусловно, состоится. Это один из вариантов на этот год. Вопрос — когда, — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.