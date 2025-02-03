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Российский вратарь «Фамаликана» Злобин возобновил тренировки после разрыва почки

Российский вратарь «Фамаликана» Злобин возобновил тренировки после разрыва почки
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Российский вратарь португальского «Фамаликана» Иван Злобин возобновил тренировки после разрыва почки. Голкипер получил травму в результате столкновения с соперником в матче с «Брагой» в прошлом году.

Российский вратарь португальского «Фамаликана» Иван Злобин восстановился после разрыва почки, полученного в середине декабря в матче с «Брагой». В понедельник футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко, возвращение Злобина в общую группу ожидается предварительно в марте. Таким образом, он теоретически ещё может вернуться на поле до конца текущего чемпионата Португалии.

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