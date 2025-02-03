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Дженнифер Эрмосо рассказала, какая фраза Рубиалеса задела её больше всего

Дженнифер Эрмосо рассказала, какая фраза Рубиалеса задела её больше всего
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Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время судебного заседания из-за ситуации с поцелуем с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом рассказала, что функционер предлагал ей снять совместное видео, чтобы закончить скандал. Слушания по делу проходят в данный момент в Испании. Оба участника ситуации присутствуют в зале суда.

— Когда вам предложили снять совместное видео?
— Однажды я пошла в туалет (в самолёте. — Прим. «Чемпионата») и встретила Рубиалеса. Он попросил меня помочь. Сказал, что всё сильно разгорелось снаружи, что его называют агрессором. Я ответила, что не могу помочь, что я не собиралась делать этого и что не могу участвовать в съёмке какого-либо видео. Он попросил меня помочь ради своих дочерей, потому что им было очень тяжело. Я сказала, что мне жаль, но я этого не сделаю. Он сказал, что его девушку это не смущает. И сказал одну фразу, которая меня задела больше всего: «Нам с тобой нравится одно и то же».

— Думали ли вы о последствиях отказа?
— Да, и они проявились, как и ожидалось. Это означало, что я не попаду в сборную. Меня не вызвали в первом же составе. Это могло иметь более серьёзные последствия. Я отказалась от того, что просил мой начальник. Это была моя работа, и он был в её руководстве.

— Что сделал экс-президент после отказа?
— Он сказал, что поговорит с моей семьёй. Я ответила, что сама буду говорить со своими близкими. Он сказал, что отправит человека поговорить с моим братом. Я сказала, что поговорю со своим агентом и посмотрим, что будет. Он сказал, чтобы я подумала и посмотрела, что случится. Когда мы выходили из самолёта, футболистки сборной узнали, что произошло и что мне сказал Рубиалес. Они сказали, чтобы я ни в коем случае этого не делала, — приводит слова Эрмосо AS.

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