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Антон Шунин высказался о проблемах Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Антон Шунин высказался о проблемах Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Напомним, экс-хавбек «Динамо» пропустил больше половины сезона из-за травмы.

— Травмы – это неотъемлемая часть футбола. К сожалению, сейчас у Арсена такой период. На это могут быть разные причины. Кому-то переезд в другую страну даётся легко, люди быстро учат язык или уже его знают, легко вливаются в коллектив. Арсен – коммуникабельный и простой парень, он всегда находил общий язык с ребятами из «Динамо». При этом очень скромный. В Европе нагрузки больше, чем в России, плюс незнание языка, проблема в общении – всё это может создавать психологическое давление. В любом случае всем, кто переходит в зарубежный чемпионат, нужно время на адаптацию.

— Распространённое мнение – Арсен рано уехал в «Реал Сосьедад». Согласны?
— Уехал сейчас – говорят, почему так рано. Не уехал бы – потом сказали бы, что не использовал шанс. Каждый сам выбирает подходящий момент и принимает решение о переходе. Арсен хотел играть в Европе – возможно, такого варианта у него больше не будет. Он сделал так, как для него лучше. Вернуться всегда успеет,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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