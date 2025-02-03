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Шунин: если Тюкавин уедет в Европу, пожелаю ему выучить английский — у него с этим сложно

Шунин: если Тюкавин уедет в Европу, пожелаю ему выучить английский — у него с этим сложно
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном переезде форварда бело-голубых Константина Тюкавина в Европу.

— Тюкавин – следующий претендент на переход в Европу?
— Считаю, что Костя уже состоявшийся футболист. Он несколько сезонов конкурировал с Федей Смоловым, который всегда работал на максимуме, и это помогало Косте прогрессировать, он вырос как нападающий. При этом у них всегда были хорошие отношения. Тюкавин много забивает и уже стал ведущим футболистом «Динамо» и сборной России. Если будут хорошие предложения и он решит уехать в Европу, пожелаю ему сразу учить английский – у него с этим сложно (смеётся). Это поможет быстрее влиться в коллектив и понять требования тренера,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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