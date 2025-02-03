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Алаев рассказал, будут ли российские клубы участвовать в Суперлиге

Алаев рассказал, будут ли российские клубы участвовать в Суперлиге
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, возможно ли участие российских клубов в Суперлиге. В декабре прошлого года основатели Суперлиги объявили о ребрендинге турнира. В частности, увеличилось до 96 количество участников соревнования.

«Мне кажется, что пока рано говорить о Суперлиге как о большом соревновании, набор нескольких документов, ещё нужно учитывать, что они ведут суды с УЕФА. Если поступят официальные документы с официальными условиями, конечно, мы с клубами будем это обсуждать. Сейчас можем так, в коридоре пообщаться с коллегами, но даже не обсуждалось. До этого тоже не обсуждали», — приводит слова Алаева ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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