Стало известно, в какой клуб перейдёт Шамар Николсон

Бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон продолжит карьеру в чемпионате Мексики. Он присоединится к команде «Тихуана», утверждает 365Scores.

Отмечается, что переход уже полностью согласован. Ямайский форвард подпишет контракт с клубом из Мексики в последний день местного трансферного окна. Соглашение «Тихуаны» с Шамаром будет рассчитано до лета 2029 года.

В ближайшее время Николсон вылетит из России в Мексику, где пройдёт медицинское обследование перед трансфером. После этого футболисту останется лишь поставить подпись в контракте с «Тихуаной».

«Спартак» объявил об уходе Николсона вчера, 2 февраля. В нынешнем сезоне ямаец сыграл за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.