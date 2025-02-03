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«Вест Хэм» объявил о досрочном возвращении Уорд-Прауса из аренды

«Вест Хэм» объявил о досрочном возвращении Уорд-Прауса из аренды
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Лондонский «Вест Хэм» объявил о досрочном возвращении полузащитника Джеймса Уорд-Прауса из аренды. Первую половину нынешнего сезона хавбек провёл в «Ноттингем Форест».

«Вест Хэм Юнайтед» может подтвердить, что Джеймс Уорд-Праус возвращается в клуб. В прошлом сезоне 30-летний игрок сборной Англии забил семь голов и сделал 11 результативных передач за «Вест Хэм». Полузащитник добавит опыта, глубины и качества в состав команды главного тренера Грэма Поттера во второй половине сезона», — сказано в сообщении пресс-службы «Вест Хэма».

В 10 матчах АПЛ за «Ноттингем» Джеймс отдал одну результативную передачу.

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