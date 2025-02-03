Эрмосо: я игрок сборной своей страны, но никто даже не спросил, как я себя чувствую

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время судебного заседания высказалась по поводу ситуации с поцелуем с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Спортсменка рассказала о давлении со стороны СМИ. Слушания по делу проходят в данный момент в Испании. Оба участника ситуации присутствуют в зале суда.

— Во время полёта приносили ли Вильда или Рубиалес извинения или проявляли заботу о вас?

— Нет. Никто. Никто вообще не подошёл, чтобы спросить, как я себя чувствую. Даже Вильда, с которым у меня были близкие отношения. Я почувствовала себя беззащитной перед RFEF. Это должно было быть моим безопасным местом. Я игрок сборной своей страны, и никто не спросил, могу ли я что-то делать или не нужно ли мне что-то.

— Что-то ещё происходило в самолёте?

— Да, я встретила Ивану Андрес, капитана. Она спросила, просили ли меня снять видео с Рубиалесом. Я ответила, что да. Она сказала, что ей говорят, чтобы она тоже выступила. Я сказала: «Ивана, они хотят, чтобы ты это сделала, но не надо». Она ответила: «Хорошо», и мы разошлись. Больше в самолёте ничего не происходило.

— Было ли давление со стороны СМИ и социальное давление?

— Да. Конечно. С самого момента, как я ступила на землю Испании, у моего дома 24 часа в сутки были камеры, люди ждали меня на улице, следили за мной, фотографировали меня, пока я завтракаю. Мне пришлось уехать из Мадрида со всей семьёй. Я чувствовала страх, выходя на улицу, боясь, что меня будут преследовать. Я получала угрозы смертью. Сообщения самого разного характера. Мы уехали из Мадрида. Это стало невыносимо, — приводит слова Эрмосо AS.