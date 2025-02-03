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Президент ФНЛ Измайлов отреагировал на идею создания второго Кубка России

Президент ФНЛ Измайлов отреагировал на идею создания второго Кубка России
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов отреагировал на идею создания второго Кубка России. Ранее стало известно, что такая перспектива находится в стадии проработки.

«Введение нового турнира, второго национального Кубка, имеет смысл. Речь идёт о Кубке, в котором могли бы участвовать как профессиональные, так и любительские команды. Для вторых это возможность помериться силами и поучаствовать в профессиональном турнире, получить определённый «буст».

Вы сегодня всё услышали от Александра Валерьевича Дюкова. Думаю, что РФС уже активно работает над этим. Вопрос, когда можно ждать внедрения этого турнира, скорее, к сотрудникам РФС», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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