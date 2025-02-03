Шунин: с «Динамо» ничего критичного не происходит — команда борется за тройку

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о турнирных амбициях своей команды. Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

«После неожиданного ухода из «Динамо», если честно, я не все матчи нашего клуба смотрел. Хотя приезжал на несколько игр, чтобы поддержать команду, – у меня отличные отношения с ребятами. Как бы то ни было, я всегда буду болеть за клуб, в котором провёл 30 лет. Считаю, сейчас ничего критичного не происходит – команда борется за тройку. Да, в одних матчах теряли очки, но в других везло – например, с «Ахматом», когда Лещук забил. Впереди самый важный отрезок – обычно вторая часть чемпионата даётся сложнее, потому что не все поля в идеальном состоянии после зимы. Буду болеть, чтобы «Динамо» во второй части прибавило и двигалось к медалям»,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.