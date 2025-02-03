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Экс-форвард «Милана» Андре Силва перешёл в «Вердер»

Экс-форвард «Милана» Андре Силва перешёл в «Вердер»
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Португальский нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Андре Силва, ранее выступавший за «Милан», проведёт остаток сезона-2024/2025 в аренде в «Вердере».

«Я с нетерпением жду возможности оказаться в Бремене. У «Вердера» сильный сезон, и их команда играет вместе уже несколько лет под руководством хорошего тренера. Я хочу внести свой вклад в достижение клубом своих целей», — приводит слова Силвы пресс-служба клуба из Бремена на официальном сайте.

Силва стал футболистом «Лейпцига» летом 2021 года. Также португалец успел поиграть за «Порту», «Милан», «Севилью», «Айнтрахт» и «Реал Сосьедад». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5 млн.

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