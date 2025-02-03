Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему принял решение возглавить команду из Китая, а также ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

— У меня есть агент, как у всех футболистов или тренеров. Ему поступают предложения, и сказали, что есть такой вариант. Я говорю: «Окей, хорошо». Это крутое предложение, потому что там работали одни из лучших тренеров в мире и, кстати, не добивались ничего. Это большая команда, большой город, большой вызов. Это большая история.

— Продлевать будут?

— У меня пока двухлетний контракт. Поэтому ещё год. Дальше посмотрим, — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

Напомним, Слуцкий возглавил китайский клуб 27 декабря 2023 года. В сезоне-2024 «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста закончил чемпионат Китая на второй строчке.