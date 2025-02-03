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Александр Алаев сообщил, что хотел бы видеть Промеса в РПЛ

Александр Алаев сообщил, что хотел бы видеть Промеса в РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил возможное возвращение нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Честно говоря, я не знаю, в каком сейчас статусе Промес. Если он решил все свои проблемы с законом, мне, конечно, хотелось бы видеть его в РПЛ. Он внёс огромный вклад в развитие российского футбола и «Спартака». Но мне бы хотелось, чтобы сначала он решил все свои проблемы с законом», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

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