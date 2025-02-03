Игрок «Краснодара» Са высказался о борьбе с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Виктор Са ответил на вопрос: с кем будет ключевое противостояние за чемпионство во второй части сезона Российской Премьер-Лиги – с «Зенитом» или со «Спартаком»?

«Мне кажется, что обе команды достаточно хорошие, сильные. «Зенит» несколько лет подряд выигрывает чемпионат, мы знаем о его силе. «Спартак» — тоже очень большой клуб с огромной историей, они закончили первую часть сезона победной серией. Поэтому нельзя выделить какую-то одну команду. Обе очень сильные.

Мне кажется, нам нельзя терять фокус, нужно оставаться сосредоточенными именно на нашей команде, на наших играх. На том, что мы делаем на поле, на тех ошибках, которые мы допускаем, пытаться каждый раз их исправлять и только с таким подходом продвигаться наверх», — приводит слова Са Metaratings.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает «Спартак». На четвёртой строчке находится московское «Динамо» с 35 очками. На пятом месте идёт «Локомотив», также набравший 35 очков.

30-летний Са в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.