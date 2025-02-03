Андрей Синицын: «Анжи» — бренд, не вижу ничего плохого в возрождении клуба

Бывший вратарь махачкалинского «Динамо» Андрей Синицын поделился своим мнением о возрождении махачкалинского «Анжи». Клуб будет выступать в третьем дивизионе.

«Не вижу ничего плохого в возрождении «Анжи». В Дагестане любят футбол. А «Анжи» — бренд. Будут ли планы возродить команду в таком масштабе, как это было раньше, или предполагаются более скромные и пошаговые действия для развития? В любом случае это пойдёт на пользу региону и российскому футболу», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.