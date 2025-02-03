Маркус Рашфорд объяснил, почему принял решение перейти в «Астон Виллу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, перешедший в «Астон Виллу» на правах аренды, рассказал, почему выбрал именно клуб из Бирмингема.

«Унаи Эмери — топ-менеджер, и то, что он сделал в клубе с тех пор, как пришёл в «Виллу», невероятно. Именно постоянные амбиции привлекают, и именно поэтому вы хотите присоединиться к такому клубу. Вы хотите совершенствоваться из года в год, и это то, что команда делала и делает в этом сезоне. Это клуб, который занимает хорошую позицию в лиге, и они стремятся подняться выше. Всё ещё в Лиге чемпионов, хороший, амбициозный менеджер и много талантов в составе.

Мне удалось выбрать место, где я чувствую, что мой стиль футбола будет подходить, и где я могу помочь команде, а они смогут помочь мне заново открыть и улучшить себя как игрока. Очевидно, что я здесь только на короткий срок, поэтому я хочу максимально использовать своё время здесь, и единственный способ сделать это — использовать свои качества и навыки, чтобы помочь команде», — приводит слова Рашфорда пресс-служба клуба на официальном сайте.