В «Рубине» высказались о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно — 2025.

«От любого клуба, в том числе и от «Рубина», до 20 февраля можно ждать чего угодно. Это касается трансферов и на выход, и на вход», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Рубин» располагается на восьмой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».