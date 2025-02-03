Антон Шунин: не стал бы осуждать Бителло за неявку на сборы — надо понять ситуацию изнутри

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин отреагировал на ситуацию бразильского полузащитника бело-голубых Бителло. Футболист изначально не явился на зимние сборы команды. Руководство клуба пригрозило ему дисквалификацией и большим штрафом. После этого Бителло прибыл в расположение «Динамо».

«Нужно понимать ситуацию изнутри, почему Бителло не приехал к началу сбора, а не просто осуждать человека. Я бы не стал сейчас этого делать. Уверен, что в команде знают детали и примут правильное решение»,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.