«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе защитника сборной Швеции

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» объявила о переходе центрального защитника сборной Швеции Даниэля Свенссона. Футболист будет выступать за «шмелей» на правах аренды до конца нынешнего сезона, летом немецкий клуб может выкупить игрока у датского «Норшелланна».

Свенссону 22 года, он выступает на позиции левого крайнего защитника. В нынешнем сезоне Даниэль провёл 19 матчей за «Норшелланн» и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведского футболиста в € 5,5 млн.

«Боруссия» после 20 туров Бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.