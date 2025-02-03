«20 миллионов — это переплата!» Мостовой обозначил реальный ценник Илича для «Спартака»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак». Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки может составить € 20-25 млн, однако красно-белые пытаются снизить ценник игрока в переговорах.

«Цена Илича — не выше восьми миллионов евро. Ясно же, что 20 млн евро за Илича – это в три-четыре раза переплата! Как можно полузащитника, который даже не основной в своей команде, за такую сумму брать? Он должен тогда приехать, десять забить и десять отдать, но мы понимаем, что этого не будет», — написал Александр Мостовой в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за «Торино» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.