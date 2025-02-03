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«Испания — точно нет». Защитник ЦСКА Дивеев — о топ-чемпионатах, которые ему бы подошли

«Испания — точно нет». Защитник ЦСКА Дивеев — о топ-чемпионатах, которые ему бы подошли
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Футболист московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос, какие европейские чемпионаты ему подходят больше всего. Защитник отметил, что испанская Примера в число таких лиг не входит.

— Если взять топ‑5 Европы, какой бы чемпионат больше подошёл?
— Италия и Англия. Может быть, ещё Франция. А вот Испания — точно нет. Италия мне нравится, я много смотрю за Бекао, который играл у нас. Или тот же Бийол. Смотрю, что там можно спокойно играть.

— Если поступит предложение от интересного клуба, есть ли какие-то у вас договорённости?
— Посмотрим, я не знаю, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Дивееву 25 лет, за ЦСКА он выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне центральный защитник провёл 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 8 млн. Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года.

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