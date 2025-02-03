Шалимов предположил, кому нужнее защитник «Локомотива» Сильянов — «Динамо» или «Зениту»

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что защитник «Локомотива» Александр Сильянов мог бы усилить московское «Динамо». Ранее сообщалось, что в услугах российского футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

«Как складывается судьба игрока — ещё несколько лет назад от него был готов избавляться «Локомотив», когда отдал в «Ростов» в аренду. А сейчас, когда игрок получил практику и воспользовался шансом, он стоит больших денег. Сильянов в обороне, скажем так, неплох, по атаке есть вопросы. Но если говорить о «Зените», то нужен более атакующий игрок — и в данном случае Самошников выглядит предпочтительнее. Но сейчас Сильянов нужнее «Динамо», потому что Даса не играет, а на месте правого защитника выходит Кутицкий. У «Зенита» же в этой позиции может сыграть Мантуан и Эракович», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне футболист сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».