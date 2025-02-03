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Вингер «Краснодара» Са подтвердил, что контактировал с клубами из Бразилии этой зимой

Вингер «Краснодара» Са подтвердил, что контактировал с клубами из Бразилии этой зимой
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са отреагировал на слухи об интересе бразильских клубов. Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Васко да Гама».

— В начале зимы были слухи, что вами интересуются клубы из Бразилии.
— В Бразилии писали вещи, о которых вы упомянули. Да, действительно, было несколько контактов с людьми, которые занимаются моей карьерой. Сейчас, конечно, остаюсь в «Краснодаре». Мне здесь нравится, я адаптировался. У меня контракт до 2026 года, поэтому буду продолжать поддерживать фокус на клубе, на остатке сезона. Это самое главное. Я здесь счастлив, — приводит слова Са Metaratings.

Напомним, Са перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из «Ботафого». 30-летний бразилец в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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