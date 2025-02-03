Рашфорд — о целях в «Астон Вилле»: постараться сделать всё возможное, чтобы выиграть ЛЧ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, перешедший в «Астон Виллу» на правах аренды, высказался о своих целях в команде из Бирмингема.

«Думаю, всё очевидно. Очевидно, что мы всё ещё в Лиге чемпионов, и мы хотим пройти в ней как можно дальше. Если не стремиться к победе, то никогда её не добьёшься. Это станет моей главной задачей, а в АПЛ мы будем стараться подняться как можно выше.

Очевидно, что это (Лига чемпионов) самое крупное соревнование для клуба. Уверен, для меня это будет новый опыт — играть за «Виллу» в Лиге чемпионов. Это всегда будет великий момент, но цели остаются прежними — попытаться сделать всё возможное, чтобы выиграть её.

Я провёл немало матчей в Лиге чемпионов, поэтому чувствую, что у меня есть опыт, и я знаю, как действовать в таких ситуациях. Но, как я уже сказал, это новая обстановка, новая команда, новые товарищи по команде, так что речь идёт об обмене опытом и использовании опыта друг друга. Я знаю, что, когда я играю на максимуме своих возможностей, я могу решать футбольные встречи. Это моя единственная амбиция и единственная цель — помочь команде выиграть больше матчей, набрать больше очков и, надеюсь, написать историю», — приводит слова Рашфорда пресс-служба клуба на официальном сайте.