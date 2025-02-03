В «Зените» отреагировали на информацию о предложенных за Фернандеша € 15 млн

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что сине-бело-голубые сделали предложение турецкому «Бешикташу» о приобретении полузащитника Жедсона Фернандеша за € 15 млн.

«Неправда», — приводит ответ Медведева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Фернандеш провёл 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жедсона € в 17 млн. «Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков.