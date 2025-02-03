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Антон Шунин: в «Динамо» подкалывали, что со мной невозможно стать чемпионом

Антон Шунин: в «Динамо» подкалывали, что со мной невозможно стать чемпионом
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о возможном чемпионстве бело-голубых в ближайшие пять лет.

— Прогноз от Антона Шунина: «Динамо» станет чемпионом России в ближайшие пять лет?
— Хотелось бы пожелать удачи нашему клубу и болельщикам, которые столько лет ждут трофея. Помню, ребята в команде подкалывали, что со мной невозможно стать чемпионами, но, когда закончу, это случится. Буду только счастлив (смеётся). Уверен, «Динамо» станет чемпионом – пусть это произойдёт как можно скорее,– сказал Антон Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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