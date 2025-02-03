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Слуцкий рассказал, какое прозвище получил от болельщиков «Шанхай Шэньхуа»

Слуцкий рассказал, какое прозвище получил от болельщиков «Шанхай Шэньхуа»
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, какое прозвище получил от болельщиков клуба. По словам Слуцкого, фанаты «Шэньхуа» называют его Ула.

«У меня есть кличка, но она не среди игроков, а среди болельщиков. Они меня называют Ула. Для них самое известное слово из русского языка — это «ура». Они много смотрели наших патриотичных фильмов. Но букву «р» они не выговаривают, поэтому я для них Ула», — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря 2023 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счётом 1:0 одолев действующего чемпиона «Шанхай Порт». Ранее российский специалист работал в «Рубине», «Витессе», «Халле», ЦСКА, «Крыльях Советов», а также возглавлял сборную России по футболу.

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