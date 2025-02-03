Виктор Са прокомментировал поражение «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Бразильский вингер «Краснодара» Виктор Са поделился мнением о поражении «быков» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (2:3).
«Всё происходит во время сборов, когда команда находится в фазе подготовки. И в этой игре, конечно, было допущено достаточно много ошибок. Можно сказать, что мы плохо сыграли в некоторых моментах, но в этом и заключается путь – чтобы во время подготовки сделать какие-то ошибки, а затем поработать над тем, чтобы их исправить и обойтись без них в чемпионате. На текущей стадии подготовки, как мне кажется, это был хороший матч, который поможет проделать работу над ошибками», — приводит слова Са Metaratings.
30-летний Са в текущем сезоне сыграл 21 встречу за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
- 3 февраля 2025
-
17:38
-
17:36
-
17:28
-
17:11
-
17:11
-
16:55
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:26
-
16:17
-
16:15
-
16:11
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:40
-
15:32
-
15:32
-
15:29
-
15:28
-
15:26
-
15:25
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:25
-
14:25