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Виктор Са прокомментировал поражение «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Виктор Са прокомментировал поражение «Краснодара» в матче со «Спартаком»
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Бразильский вингер «Краснодара» Виктор Са поделился мнением о поражении «быков» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (2:3).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Всё происходит во время сборов, когда команда находится в фазе подготовки. И в этой игре, конечно, было допущено достаточно много ошибок. Можно сказать, что мы плохо сыграли в некоторых моментах, но в этом и заключается путь – чтобы во время подготовки сделать какие-то ошибки, а затем поработать над тем, чтобы их исправить и обойтись без них в чемпионате. На текущей стадии подготовки, как мне кажется, это был хороший матч, который поможет проделать работу над ошибками», — приводит слова Са Metaratings.

30-летний Са в текущем сезоне сыграл 21 встречу за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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