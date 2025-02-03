Виктор Са прокомментировал поражение «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Бразильский вингер «Краснодара» Виктор Са поделился мнением о поражении «быков» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Всё происходит во время сборов, когда команда находится в фазе подготовки. И в этой игре, конечно, было допущено достаточно много ошибок. Можно сказать, что мы плохо сыграли в некоторых моментах, но в этом и заключается путь – чтобы во время подготовки сделать какие-то ошибки, а затем поработать над тем, чтобы их исправить и обойтись без них в чемпионате. На текущей стадии подготовки, как мне кажется, это был хороший матч, который поможет проделать работу над ошибками», — приводит слова Са Metaratings.

30-летний Са в текущем сезоне сыграл 21 встречу за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.