Кавазашвили: Промес усилил бы нападение «Спартака», он не помешает

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на разговоры о возможном возвращении Квинси Промеса в стан красно-белых. Ранее такие слухи появились в СМИ, а недавно сам нидерландец публично заявил о желании вернуться в «Спартак». Кавазашвили считает, что Промес усилил бы линию нападения красно-белых — он точно не помешает команде.

«Наверное, в руководстве «Лукойла» и «Спартака» думали о возвращении Квинси и, наверное, советовались со старшим тренером. Если пока нет разговора о Квинси, значит, какие-то сомнения в его квалификации у них есть. Я как болельщик и профессионал считаю, что год Квинси вытянул бы на пользу команде. Мне Квинси нравился. А сейчас в линии нападения всё вроде устаканилось и люди есть, но Квинси не помешал бы, а наоборот, усилил», — приводит слова Анзора Кавазашвили интернет-портал Metaratings.

Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед» в ОАЭ.