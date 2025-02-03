«Спартак» может избавиться от своего легионера ради трансфера Гарсии — источник

Защитник «Спартака» Миэнти Абена может покинуть московский клуб уже этой зимой. Руководство клуба рассматривает вариант разрыва контракта с суринамским игроком ради освобождения слота под нового легионера, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, «Спартак» всерьёз настроен на подписание нападающего АЕКа Леви Гарсии. Для его перехода красно-белые должны освободить один слот в своей заявке под легионера, исходя из нынешнего лимита на иностранцев в РПЛ.

Московский клуб пытается найти вариант для продажи своего полузащитника Хесуса Медины. Однако, если трудоустроить парагвайца не удастся, «Спартаку» придётся разрывать контракт с Абеной.

Красно-белые не могут продать Миэнти по ходу нынешнего сезона, так как он уже был заигран за две команды («Ференцварош» и «Спартак»). Поэтому единственным путём может стать разрыв контракта и выплата компенсации защитнику.