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Ловчев предположил, сможет ли Помазун выиграть конкуренцию у Максименко в «Спартаке»

Ловчев предположил, сможет ли Помазун выиграть конкуренцию у Максименко в «Спартаке»
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев предположил, сумеет ли новобранец красно-белых Илья Помазун выиграть конкуренцию у первого номера команды Александра Максименко.

«Сейчас в команде средненькие вратари. И у меня нет сомнений, что эту позицию надо укреплять. А есть ли у нас в стране сейчас хорошие вратари? Один только – Игорь Акинфеев, который уже в возрасте. Помазун, конечно, способен выиграть конкуренцию у Александра Максименко. Он для этого и идёт в «Спартак» — не для того же, чтобы сидеть в запасе», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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