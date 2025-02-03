Игорь Дивеев: ЦСКА будет биться за чемпионство, говорил это и до начала сезона

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что армейцы намерены навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Как вы считаете, этот состав ЦСКА достаточно конкурентоспособный, чтобы бороться за чемпионство? Или его надо усиливать?

— Я говорил это до сезона, потом — в середине и сейчас говорю: мы будем биться за чемпионство. От своих слов не собираюсь отказываться, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА находится на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».