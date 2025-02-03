Шавло: Помазун знал, что предстоит борьба за место в основе, когда подписывал контракт

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос, сможет ли новичок красно-белых Илья Помазун выиграть конкуренцию у первого номера команды Александра Максименко.

«Когда ушёл Селихов, нужен был вратарь на замену. Помазун знал, что предстоит борьба за место в основе, когда подписывал контракт. Он понимал, что легко ему не будет. Сейчас Максименко находится в лучшей спортивной форме за всё время выступления в «Спартаке». Он много выручает, дорос до сборной России.

Но Помазун — тоже голкипер хорошего класса. Он это доказал в «Урале». К сожалению, случилось так, что ему не разрешили играть. Он потерял время, однако это готовый вратарь. Даже в отсутствие игровой практики он держал себя в тонусе. Конкуренция за место в основе будет. Но пока Илье надо влиться в новую команду, адаптироваться. Думаю, что в кубковых матчах будет играть он», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.