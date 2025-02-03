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Тренер «Зенита» по физподготовке: сейчас Ванья Дркушич в хорошей форме

Тренер «Зенита» по физподготовке: сейчас Ванья Дркушич в хорошей форме
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» по физической подготовке Арис Наглич поделился мнением о первой тренировке словенского защитника Ваньи Дркушича, который вернулся из аренды в сербской «Црвене Звезде».

— Как впечатления от Ваньи Дркушича? У него сегодня была первая тренировка.
— Мы были в контакте с тренером по физподготовке «Црвены Звезды», у нас есть вся информация по датчикам, так что мы знакомы с его ситуацией. Сейчас он в хорошей форме — он провёл прошлую игру несколько дней назад в Лиге чемпионов.

— Если сравнить его форму с теми игроками, которые начали заниматься на сборах, она у него лучше или хуже?
— База, которая у него есть, немного другая, потому что он играл в чемпионате, где не было такой большой паузы, она была покороче, — приводит слова Наглича официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Црвену Звезду» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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