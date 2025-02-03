Гави не смог назвать день недели после удара головой в матче «Барселоны» с «Алавесом»

Полузащитник «Барселоны» Гави не смог ответить на вопрос врача, какой сегодня день, после столкновения с игроком «Алавеса» Томасом Конечным в матче 22-го тура чемпионата Испании (1:0). Об этом сообщает Marca со ссылкой на Movistar.

«Какой сегодня день? Понятия не имею. Сколько времени? Два часа дня», — приводит попавшие в эфир трансляции слова Гави Marca.

Напомним, в начале первого тайма футболисты столкнулись головами во время верховой борьбы. Игрокам потребовалась медицинская помощь. Чтобы проверить состояние игрока, врач «Барселоны» задал Гави два простых вопроса. Ответы футболиста не понравились врачу, и он попросил игрока покинуть поле. Конечны тоже не смог продолжить игру, его увезли с поля на электрокаре.

Гави 20 лет, он является воспитанником академии «Барселоны». В рамках испанской Примеры полузащитник дебютировал летом 2021 года, появившись на поле со скамейки запасных в матче 3-го тура с «Хетафе». В нынешнем сезоне Гави провёл за сине-гранатовых 21 встречу во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.