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Гави не смог назвать день недели после удара головой в матче «Барселоны» с «Алавесом»

Гави не смог назвать день недели после удара головой в матче «Барселоны» с «Алавесом»
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Полузащитник «Барселоны» Гави не смог ответить на вопрос врача, какой сегодня день, после столкновения с игроком «Алавеса» Томасом Конечным в матче 22-го тура чемпионата Испании (1:0). Об этом сообщает Marca со ссылкой на Movistar.

Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Левандовски – 61'    

«Какой сегодня день? Понятия не имею. Сколько времени? Два часа дня», — приводит попавшие в эфир трансляции слова Гави Marca.

Напомним, в начале первого тайма футболисты столкнулись головами во время верховой борьбы. Игрокам потребовалась медицинская помощь. Чтобы проверить состояние игрока, врач «Барселоны» задал Гави два простых вопроса. Ответы футболиста не понравились врачу, и он попросил игрока покинуть поле. Конечны тоже не смог продолжить игру, его увезли с поля на электрокаре.

Гави 20 лет, он является воспитанником академии «Барселоны». В рамках испанской Примеры полузащитник дебютировал летом 2021 года, появившись на поле со скамейки запасных в матче 3-го тура с «Хетафе». В нынешнем сезоне Гави провёл за сине-гранатовых 21 встречу во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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