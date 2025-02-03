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«Милан» объявил о переходе мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда»

«Милан» объявил о переходе мексиканского нападающего Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда»
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«Милан» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 23-летним центральным нападающим Сантьяго Хименесом из «Фейеноорда».

Контракт мексиканского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Выступать игрок будет под седьмым номером.

В нынешнем сезоне Хименес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 37 млн.

После 22 сыгранных встреч «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков.

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